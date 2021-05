Tampilan All New CB150R Streetfire. All New Honda CB150R Streetfire Dibanderol Mulai Rp 29.650.000, Intip Spesifikasinya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANDUNG - Motor naked sport All New CB150R Streetfire akhirnya resmi dikenalkan pada masyarakat Jawa Barat.

PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku Main Dealer Sepeda Motor dan Suku Cadang Honda di Jawa Barat memboyong varian anyar itu kepada konsumen Honda di Jawa Barat.

Dilansir dari Kompas.com, peluncuran All New CB150R Streetfire dilakukan secara virtual pada Sabtu (22/5/2021) pukul 20.00 WIB.

Melalui akun resmi DAM, penonton dapat menyaksikan peluncuran All New Honda CB150R Streetfire secara langsung pada tiga platform media sosial Instagram @AlwaysHonda, Facebook “Always Honda”, dan Youtube “Always Honda Jawa Barat”.

Simak harga dan spesifikasi yang dimiliki All New CB150R Streetfire dan All New CB150R Streetfire Special Edition (SE).

Acara ini juga dimeriahkan dengan penampilan dari Manshur Angklung x Henry Firstya & Salma Dwip, talkshow bersama komunitas Honda Streetfire Club Bandung (HSFCB), dan kompetisi All New Honda CB150R Streetfire Challenge.

All New CB150R Streetfire hadir dengan varian warna Macho Black dan Stinger Red Black yang dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) Bandung Rp 29.650.000.

Untuk varian Special Edition (SE) dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) Bandung Rp 30.650.000 dengan pilihan warna matte yaitu Fury Matte Red, Raptor Matte Black, and Armored Matte Grey.

General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM Lerri Gunawan mengatakan, desain baru All New CB150R Streetfire menghadirkan aura agresif layaknya motor besar.