Chelsea & Liverpool di Atas Angin, Leicester Berat, Jadwal Liga Inggris Pekan 38 Live Net TV & Mola

BANJARMASINPOST.CO.ID - Liga Inggris pekan terakhir (38) mejadi kesempatan Chelsea, Liverpool dan Leicester City untuk berebut empat besar klasemen dan bisa ke Liga Champions musim depan.

Jadwal Liga Inggris pekan 38 yang tayang di Net TV & Mola TB digelar serentak pada hari Minggu (23/5) malam ini jam 22.00 WIB, termasuk laga Leicester vs Tottenham, Aston Villa vs Chelsea dan Liverpool vs Crystal Palace.

Namun, Net TV akan menayangkan satu pertandingan Liga Inggris pekan 38 yakni Manchester City vs Everton.

Jika Man City sudah dipastikan sebagai juara, maka perebutan dua tiket tersisa ke Liga Champions manjadi tajuk utama Liga Inggris pekan terakhir.

Satu tiket lainnya sudah dipegang oleh Manchester United yang dipastikan jadi runner-up Liga Inggris 2020/2021.

Baca juga: Transfer Aguero ke Barcelona Jadi Kenyataan, Diumumkan Setelah Final UCL Man City vs Chelsea

Baca juga: Man City Menanti di Final Liga Champion, Chelsea Pikir-pikir Mainkan Kante Saat Kontra Villa

Dua tiket tersisa Liga Champions akan diperebutkan Chelsea, Liverpool dan Leicester City.

Lafa Aston Villa vs Chelsea, Leicester vs vs Tottenham Hotspur, dan Liverpool kontra Crystal Palace pun jadi sorotan utama di pekan terakhir.

Laga-laga tersebut layak dinantikan karena tiga klub di antaranya, yakni Chelsea, Leicester City, dan Liverpool sedang berebut untuk masuk ke empat besar klasemen akhir musim.

Diketahui, saat ini Chelsea, Leicester City, dan Liverpool masih bisa saling sundul pada pekan ke-38.

Leicester City yang duduk paling bawah, urutan lima, dari ketiganya bisa merangkak naik ke posisi tiga klasemen jika menang pada pekan pemungkas ditambah Chelsea dan Liverpool gagal meraup angka maksimal.