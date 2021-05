Jadwal Siaran TV Liga Italia Pekan 38 Mulai Malam Ini, Atalanta vs Milan & Bologna vs Juventus Utama

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal Liga Italia Serie A pekan terakhir (38) yang jadi kesempatan bagi AC Milan dan Juventus serta Napoli ke Liga Champions.

Jadwal Liga Italia mulai bergulir pada malam ini Minggu (23/5/2021) dini hari WIB.

Laga Atalanta vs AC Milan, Bologna vs Juventus serta Napoli vs Verona jadi sorotan.

Belum ada konfirmasi laga-laga mana yang masuk jadwal siaran langsung Liga Italia di RCTI.

Inter Milan sudah mengunci Scudetto atau gelar juara Liga Italia Serie A musim 2020/2021. Namun AC Milan dan Juventus sedang berebut tiket Liga Champions.

Laga AC Milan vs Atalanta, Bologna vs Juventus serta Napoli vs Verona jadi sorotan karena terkait jatah Liga Champions musim depan.

Ketiga pertandingan itu akan serentak digelar pada Senin (24/5) dini hari jam 01.45 WIB.

AC Milan, Napoli dan Juventus sedang berebut dua slot tersisa tampil di Liga Champions.

Atalanta dengan 78 poin sudah mengamankan tiket Liya Champions musim depan.

Saat ini, AC Milan duduk di posisi tiga klasemen Liga Italia 2020/2021 dengan 76 poin, Napoli (76) dan Juventus (75).