Kisah Pernikahan Dewi Perssik Diungkap, Ada Kelakuan Aldi Taher Saat Video Call sama perempuan Lain

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berpisah dari pedangdut Dewi Perssik. Situasi ini disesali Aldi Taher.

Sisi lain, Dewi Perssik malah menyebut pernikahan sirinya dengan Aldi Taher sebagai pengalaman pahit.

Ya, Dewi Perssik merasa beruntung karena pernikahan sirinya dengan Aldi Taher hanya bertahan satu tahun saja.

Terungkap saaat Dewi Perssik bertemu dengan Aldi Taher di Liga Dangdut Indonesia (LIDA) 2021.

Baca juga: Penampakan Ayu Ting Ting Berpose di Rumah Pengabdi Setan Pangalengan, 7 Fakta Akhirnya Terkuak

Baca juga: Betrand Peto Bereaksi, Ruben Onsu Tanya Nasib Alwiansyah si Bocah Viral Pada Posan Drummer KotaK

Di acara tersebut Aldi Taher jadi mistery guest dan menyanyikan lagu berjudul Dewi Perssik I Love You So Much.

Bukannya terkejut, kehadiran Aldi Taher itu malah membuat Dewi Perssik tertawa.

Ketika Dewi Perssik menyebutkan pernikahannya dengan Aldi Taher adalah kenangan pahit, Aldi Taher justru mengatakan sebaliknya.

Menurut Aldi Taher, ada banyak kenangan indah masih bersama Dewi Perssik selama dua tahun.

"Satu tahun. Kata siapa dua tahun? Satu tahun sudah cerai," ucap Dewi Perssik.

Aldi Taher, lanjut Dewi Perssik, memilih pergi meninggalkannya.

Baca juga: Pesaing Ikatan Cinta Arya Saloka & Amanda Manopo RCTI, Badai Pasti Berlalu SCTV Tayang 24 Mei 2021

Baca juga: Foto Reino Barack Cium Syahrini di Masa Lalu Disorot, Lihat Perubahan Penampilan Kakak Aisyahrani

Baca juga: Beda Kondisi Rangga Azof, Cut Syifa dan Haico VDV Imbas Samudra Cinta SCTV Tamat