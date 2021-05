Muhammad Eka Sandria yakin Taklukkan Lawan di Ajang Kejurprov Esport Kalsel

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID - Atlet Esports Profesional Kalsel, Muhammad Eka Sandria menyatakan siap memperebutkan tempat di nomor konsol Pro Evolution Soccer (PES) untuk berlaga di ajang PON Papua 2021.

Demi memenuhi targetnya tersebut, pria yang biasa disapa Arie ini pun terlebih dahulu harus bersaing dengan para pemain PES lainnya di ajang Kejurprov Kalsel 2021.

"Saya sudah dikontak pihak ESI Batola untuk mengikuti seleksi, kebetulan saya sementara berdomisili di Handil Bakti," ujarnya pada Jumat (21/5).

Dalam menghadapi Kejurprov, atlet Tim Esports KampoengPes Jawa Timur ini mengatakan bahwa ia kini lebih intensif latihan namun tetap dilakukan secara teratur.

Baca juga: Esports Bisa Jadi Pilihan Karier Anak Muda, Kaprodi TI STITEK Bontang Jelaskan Alasannya

Terkait lawan yang patut diwaspadai, perwakilan dari Banjarmasin dan Kabupaten Tapin berpotensi memberikan ancaman.

"Rata-rata lawan yang akan dihadapi ya teman sendiri, jadi sebagian besar sudah tau gaya bermainnya," jelasnya.

Walaupun begitu, ia tetap optimis dapat memenangkan medali emas Kejurprov dan mengamankan tempat berlaga di ajang PON Papua 2021.

Arie merupakan atlet esports Kalsel yang telah berprestasi di tingkat nasional dan internasional melalui game PES.

Mulai dari 8 Besar WESG (World Electronik Sport Game) 2019, Gold Medal Fornas 5 Kaltim 2019, Best Four Qualified Tanjin IESF Jakarta 2020, 8 Besar Axis Malaysia 2019, hingga Runner up online Asia Tenggara Qualified SGOCA Singapura 2020 dan lain-lain.

(banjarmasinpost.co.id/amirul yusuf)