Prediksi & Susunan Pemain Liverpool vs Palace di Liga Inggris, Mo Salah Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Liverpool vs Palace di Liga Inggris, Minggu (23/5/2021)

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Liverpool vs Palace di laga Liga Inggris, Minggu (23/5/2021)

Siaran Langsung Liga Inggris antara Liverpool vs Crystal Palace pukul 22.00 WIB.

Link Live Streaming Liverpool vs Palace bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Mo Salah main.

Duel Liverpool vs Crystal Palace di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via Net TV.

3 poin masih harus didapat Liverpool di laga pamungkas mereka di musim ini.

Masih berpotensi digusur Leicester City dari zona Liga Champions, The Reds tentu harus waspada dan tetap menjaga fokus penuh meraih kemenangan di pekan ini.

Liverpool saat ini mengoleksi 66 poin di peringkat 4 tabel klasemen Liga Inggris.

Sedangkan Leicester di urutan 5 dengan jumlah poin sama namun kalah dalam catatan selisih gol.

Liverpool punya +24 gol sedangkan Leicester +20 gol saja.

Situasi itu berarti Liverpool minimal harus meraih hasil yang sama dengan yang didapat Leicester di pekan terakhir esok.