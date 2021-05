Prediksi & Susunan Pemain Wolves vs Man United Liga Inggris, Bruno Absen & Amad Diallo Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Wolves vs Man United di Liga Inggris, Minggu (23/5/2021) via Live Streaming Mola TV, Amad Diallo main

Menjelang akhir musim, Nuno Espirito Santo memutuskan akan hengkang dari Wolves setelah laga kontra Manchester United.

Ia telah membesut Wolves selama 4 musim terakhir, membawa timnya dua kali finis di urutan 7 klasemen Liga Inggris, serta mengantarkan Wolves ke perempat final Liga Eropa musim lalu.

"Sejak hari pertama kami tiba di Compton, ambisi kami adalah untuk membuat perubahan positif dan mendorong klub sepak bola ini ke depan. Saya bangga mengatakan bahwa kami melakukan itu setiap hari. Kami mencapai tujuan kami, kami melakukannya dengan semangat dan bersama-sama," ungkap Nuno dikutip laman resmi klubnya.

Musim ini, di bawah asuhan Nuno, Wolves mengemas 12 kemenangan, 6 seri dan 16 kalah.

Atas hasil itu, Adama Traore dan kolega hanya bisa berharap finis di urutan 12 klasemen Liga Inggris jelang penutup musim.

Dengan torehan 45 poin, Wolves sudah tak mungkin mengejar Aston Villa di peringkat 11 yang memilki 52 poin.