Susunan Pemain Aston Villa vs Chelsea di Liga Inggris, Tuchel Siapkan Werner, Mason Mount & Havertz

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Villa vs Chelsea di Liga Inggris, Minggu (23/5/2021) di Live Streaming Mola TV, Thomas Tuchel mainkan Mason Mount, Kai Havertz dan Timo Werner

Aston Villa telah mengunci posisinya di peringkat 11 dengan 52 poin usai menang di kandang Tottenham dengan skor 1-2 pekan lalu.

Kini total poin tersebut sudah tidak mungkin lagi terkejar oleh Wolves di bawahnya, yang baru mengoleksi 45 poin.

Dean Smith cukup puas dengan performa skuadnya musim ini dan pencapaiannya finis di posisi 11. Sebab, musim lalu mereka hampir terdegradasi, finis di urutan 17.

“Saya sangat senang, secara umum, dengan kinerja dan peningkatan para pemain. Itu akan terus berlanjut," terangnya, dilansir laman resmi klub.

Sementara itu, bagi tim tamu Chelsea, laga ini menjadi penentu bisa tidaknya mereka mempertahankan posisi di 3 besar.

Berada di posisi 3 dengan 67 poin, belum membuat The Blues aman. Mereka masih berada di bawah bayang-bayang Liverpool dan Leicester.