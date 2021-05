Susunan Pemain Man City vs Everton Liga Inggris Live Net TV, Sergio Aguero Main Tapi De Bruyne Absen

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Man City vs Everton di Liga Inggris, Minggu (23/5/2021) di Live Streaming Mola TV, Sergio Aguero main, Kevin de Bruyne absen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Man City vs Everton di laga Liga Inggris, Minggu (23/5/2021) via Live Streaming Mola TV dan via Live Streaming Net TV. Kevin de Bruyne absen, Sergio Aguero main.

Skuad besutan Pep Guardiola patut berbenah jika menilik laga terbaru.

Meski musim ini City sudah berstatus sebagai juara Premier League, gawang mereka malah kebobolan 6 gol dalam 2 laga termutakhir.

Kondisi itu tentu tak ideal jelang menyambut final Liga Champions melawan Chelsea pada pekan depan.

Mau tak mau, laga kontra Everton mesti dimaksimalkan untuk membentuk moral bermain sekaligus membenahi pertahanan.

Skuad The Citizens punya catatan baik saat menghadapi Everton dengan menang dalam 5 pertemuan terakhir, sehingga ini bisa jadi momen yang tepat untuk berbenah.

Selain untuk persiapan final Liga Champions, partai pemungkas Liga Inggris tersebut kemungkinan akan jadi kesempatan terakhir bagi Sergio Aguero untuk tampil bersama klubnya.