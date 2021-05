Jadwal Liga Italia Live RCTI Malam Ini Ada Lazio, AC Milan vs Atalanta & Bologna vs Juventus di Bein

Zlatan Ibrahimovic (kanan) dan Cristian Romero (tengah) tengah berebut bola dalam pertandingan Liga Italia Serie A Italia AC Milan vs Atalanta Bergamo pada 23 Januari 2021 di Stadion San Siro di Milan.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah hasil jadwal Liga Italia pekan terakhir (38) yang jadi kesempatan bagi AC Milan dan Juventus serta Napoli ke Liga Champions.

Jadwal Liga Italia kembali bergulir pada malam ini Minggu (24/5) dini hari WIB hingga Senin (25/5) dini hari WIB dan tayang di RCTI dan Bein Sports.

Laga AC Milan vs Atalanta, Bologna vs Juventus serta Napoli vs Verona jadi sorotan malam ini. Namun laga ini tidak tayang di RCTI.

Dilansir dari laman RCTI Plus, RCTI akan menayangkan pertandingan Liga Italia pekan 38 antara Sassuolo vs Lazio.

Inter Milan sudah mengunci Scudetto atau gelar juara Liga Italia Serie A musim 2020/2021 dan akan melawan Udinese di Giuseppe Meazza jam 20.00 WIB.

Namun Laga AC Milan vs Atalanta, Bologna vs Juventus serta Napoli vs Verona menyita perhatian karena terkait jatah Liga Champions musim depan.

Ketiga pertandingan itu akan serentak digelar pada Senin (24/5) dini hari jam 01.45 WIB.

AC Milan, Napoli dan Juventus sedang berebut dua slot tersisa tampil di Liga Champions.

Atalanta dengan 78 poin sudah mengamankan tiket Liya Champions musim depan.

Saat ini, AC Milan duduk di posisi tiga klasemen Liga Italia 2020/2021 dengan 76 poin, Napoli (76) dan Juventus (75).