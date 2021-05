Kabar Velove Vexia Kini, Dulu Bikin Raffi Ahmad dan Tyas Mirasih Putus

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sosok cantik Velove Vexia kini jarang tampil di televisi. Padahal dulu dia adalah sosok yang membuat Raffi Ahmad putuskan cinta Tyas Mirasih.

Tentunya, hal ini terjadi sebelum Raffi Ahmad memutuskan menikahi Nagita Slavina.

Putri Pengacara OC Kaligis itu pun juga terlihat jarang berinteraksi di Instagram.

Terbaru, dia memposting foto bunga tulip di akun instagramnya dengan hanya membubuhi emoji di kolom caption.

Sebelumnya, pada 26 Januari 2021 dia memposting foto berbau endorse.

Dia berpose dengan tas bermerknya.

"Attending #DiorCouture Spring/Summer 2021 show from home last night. Inspired by the mysterious and pluralistic beauty of tarot card, imaginary worlds and visual language, surely a beautiful & magical collection," tulisnya.

Sementara, beberapa waktu lalu, Velove sempat berinteraksi dengan para penggemarnya lewat Instagram.

Wanita 30 tahun itu yang mengadakan sesi QnA di Instagram.

Banyak pertanyaan masuk dari para fans seputar asmara hingga keyakinan.