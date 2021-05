Perasaan Asli Elly Sugigi Bareng Caesar Hito di Sinetron, Mpok elly Jadi Asisten Rumah Tangga

Editor: Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Elly Sugigi, turut mempromosikan sinetron Badai Pasti Berlalu.

Nantinya Elly Sugigi akan main bersama Caesar Hito di sinetron yang juga dibintangi Stefan William dan Michelle Ziudith.

Nah, lewat akun Instagramnya beberapa hari lalu, Elly Sugigi mengunggah poster sinetron Badai Pasti Berlalu.

Mencurahkan perasaam aslina, Elly Sugigi menuliskan curhatnya kembali jadi asisten rumah tangga di sinetron ini.

Elly Sugigi main di sinetron Badai Pasti Berlalu SCTV. (INSTAGRAM/ellysugigi_real_)

Elly Sugigi tetap bersyukur karena masih dipercaya mengisi sinetron bersanding dengan pemain terkenal.

"Promo ah ..meski peran aku jadi ART terus tapi seneng lah bisa main sinetron dan acting lagi..saksikan yaa mulai senin jam 19.30 di @sinetron.sctv yang kangen aku di tv tunggu yaa ...

From zero to hero ..itulah aku," tulisnya.

Seperti yang dilansir Banjarmasinpost.co.id Senin (24/5/2021) dari TribunSolo.com berjudul Main di Sinetron Baru Saingan Ikatan Cinta, Elly Sugigi Curhat Kebagian Peran Jadi ART Lagi.

Sejumlah netizen pun memberikan semangat untuk Elly Sugigi dan mendoakan agar sinetron Badai Pasti Berlalu bisa sukses mengikuti jejak sinetron Ikatan Cinta.