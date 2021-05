Tim Taekwondo Balangan Andalkan Nomor Under 49 Kg Putri di Popda Kalsel 2021

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, PARINGIN - Pengurus taekwondo Kabupaten Balangan telah mempersiapkan atlet terbaiknya yang turun di Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Popda Kalsel) 2021.

Pelatih tim Taekwondo Balangan, Syaikhul Islam, mengutarakan, pihaknya optimistis meraih medali pada laga di Popda Kalsel 2021 yang dijadwalkan berlangsung di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru.

"Target kami setidaknya satu medali perak. Sedangkan nomor yang diunggulkan adalah kelas tanding under 49 kilogram putri," jelasnya kepada Banjarmasinpost.co.id, Senin (24/5/2021).

Demi meraih target tersebut, latihan intensif pun terus dilakukan dua kali seminggu di SMPN 1 Halong. Materinya, pemantapan fisik, teknik dan mental jelang pertandingan.

Baca juga: Turun di Ajang Popda Kalsel 2021, Atlet Taekwondo Banjarmasin Ini Berambisi Raih Medali Emas

Baca juga: Turunkan 24 Atlet di Ajang Popda Kalsel 2021, Tim Taekwondo Kotabaru Targetkan Raih 9 Medali

Ada tiga taekwondoin yang dipersiapkan untuk bertarung di ajang Popda Kalsel 2021.

Masih kata Syaikhul Islam, dirinya turut yakin atas potensi para anak, di antaranya Fatimatuzahra yang sekarang masih duduk di kelas VI Sekolah Dasar.

"Fatimatuzahra sudah beberapa kali menyumbangkan emas di IA Open dan Turnamen Maverick. Dia merupakan atlet potensial Kabupaten Balangan," ujarnya.

Menurutnya, kemampuan para atlet di setiap kabupaten/kota cukup berimbang karena sebagian besar menggunakan atlet-atlet debutan Popda.

Baca juga: VIDEO Banjarbaru Gelar Seleksi Atlet Taekwondo POPDA Kalsel, Andalkan 100 Persen Wajah Baru

Baca juga: Tatap PON XX Papua, Atlet Taekwondo Kalsel Ini Rutin Latihan Tiga Kali Sehari

Ia juga yakin, atlet Taekwondo Balangan berpotensi menjadi lebih baik lagi dengan bantuan pembinaan dari KONI dan Dispora setempat.

Sedangkan harapannya, pihak pemerintah daerah dapat memperhatikan atlet yang sudah berprestasi.

"Sehingga atlet tersebut tidak keluar daerah, terutama atlet yang belum mempunyai pekerjaan," tutupnya.

Tim taekwondo Kabupaten Balangan di sela latih untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Popda Kalsel) 2021. (SYAIKHUL ISLAM UNTUK BPOST GROUP)

Berikut daftar atlet Taekwondo Balangan yang akan bertanding di Popda Kalsel 2021:

1. Tomi (SMAN 1 Paringin) turun di kelas tanding under 65 kg putra

2. Fatimatuzahra (SDN Halong 2) turun di kelas tanding under 49 kg putri

3. Keken Marselena (SMKN Batu Mandi) turun di kelas tanding Under 52 kg putri

Pelatih : Syaikhul islam

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)