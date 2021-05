Disaksikan Maia Estianty, El Rumi Bereaksi Imbas Disindir Irwan Mussry: What is This?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penampilan El Rumi jadi sorotan. Depan Maia Estianty, Irwan Mussry memberikan sindiran.

Putra kedua Ahmad Dhani dan Maia Estianty yakni El Rumi kini tengah dirundung rasa bahagia.

Pasalnya, putra sambung Mulan Jameela itu diketahui baru saja berhasil menyelesaikan pendidikan sekolah tinggi yang beberapa tahun belakangan di tempuhnya di London.

Untuk mengapresiasi kerja keras sang putra, Irwan Mussry pun memberikan sebuah hadiah kepada El Rumi di hadapan Maia Estianty.

Momen hangat itu terlihat lewat video yang diunggah di kanal youtube MAIA ALELDUL TV, Senin (24/5/2021).

Dengan didampingi oleh Syan sang sepupu, El mendatangi kediaman bundanya dan Irwan Mussry.

"Seperti yang kalian tau gua udah lulus kuliah, tiba - tiba bunda ama daddy nyuruh nyamperin ke rumahnya katanya mau ngasih hadiah tapi hadiahnya juga belum tau apa," terang El.

Setelah sampai di kediaman sang ibu, El pun disambut hangat dengan pelukan serta ucapan selamat dari Irwan Mussry.

Setelah berbincang - bincang, dengan tersipu malu Irwan Mussry pun memberikan hadiah berupa sebuah jam tangan mewah kepada El.

"Well congratulations son, welldone with your school and this is just the beginning," ucap Irwan.

