Perlakuan Venna Melinda ke Samantha Saat Ulang Tahun,  Ibunda Verrell Bramasta Tulis Pesan So Sweet

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang merayakan ulang tahun, Sarah Samantha mendapat perlakuan istimewa dari Venna Melinda yang selama ini keukeh menjodohkannya dengan Verrell Bramasta putra pertama.

Perjodohan antara Verrell Bramasta dengan Sarah Samantha tampaknya berjalan semakin serius meski aktor sinetron itu dikabarkan masih dekat dengan Ranty Maria dan Febby Rastanty.

Pada momen Idul Fitri dan Ramadhan 1442 H lalu, keluarga Verrell bahkan telah melakukan pertemuan dengan keluarga Sarah Samantha untuk bersilaturahmi.

Sambutan hangat pun diberikan oleh keluarga Sarah Samantha saat Venna Melinda bertandang ke kediaman Zaskia Sungkar yang tak lain adalah sepupu dara cantik berdarah UK dan Padang tersebut.

Baca juga: Rahasia Masa Kecil Verrell Bramasta Terkuak, Venna Melinda Ungkap Penyebab Warna Kulit

Baca juga: Keadaan Kulit Verrell Bramasta Disorot Melaney, Venna Melinda Ungkap Fakta Mantan Natasha Wilona

Baca juga: Lokasi Pernikahan di Jakarta, Kendala Pernikahan Rizky Billar Lesti Kejora Diungkap Endang Mulyana

Dukungan dengan mudahnya diberikan oleh keluarga Zaskia Sungkar kala mengetahui niat baik Venna Melinda yang menginginkan Sarah Samantha untuk menjadi pendamping hidup Verrell Bramasta.

Sudah jatuh hati dengan sikap serta wajah cantik yang dimiliki Samantha, dilansir melalui unggahan di akun instagram pribadinya @vennamelindareal, Selasa (25/5/2021) Venna memberikan perlakuan khusus pada Samantha ketika sedang berulang tahun.

Dengan mengunggah potret cantik Samantha yang memiliki wajah bak seorang Barbie, Venna menuliskan doa serta harapannya untuk sang calon mantu.

"Happy birthday to the most beautiful soul I know! May your life be filled with significant moments of happiness, love, and blessings from the people who are close to your heart,, Happy Birthday @saraminti,"

Tak berselang lama, wanita berambut panjang itu pun langsung membalas ucapan serta perlakuan istimewa yang diterimanya dari Venna Melinda.

"So sweet tantee, Aminn ya Allah makasih yaaa tante sayang," balas Samantha.

Baca juga: Sikap Febby Rastanty Usai Isu Perjodohan Verrell Bramasta dan Sarah Samantha, Isi Kiriman Disorot