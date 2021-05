Nasib Keberadaan Stefan William Dikulik Rio Motret, Celine Evangelista Ucap Soal Dosa Besar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hubungan pasangan artis Celine Evangelista dan Stefan William masih jadi sorotan.

Sejak januari 2021, belum tampak adanyaa kebersamaan dengan bintang Sinetron Badai Pasti Berlalu SCTV itu.

Rio Motret penasaran, gegara Celine Evangelista kembali tanpa Stefan William saat pemotretan.

Rio pun kemudian membeberkan seputar hubungan rumah tangganya dengan Stefan William yang ia unggah di kanal YouTube-nya RIOMOTRET, Selasa (25/5/2021).

Ketika ditanya soal kabar rumah tangganya dengan Stefan, Celine merasa hubungannya dengan sang suami masih baik-baik saja.

"Baik-baik," ujar Celine seperti dilansir Banjarmasinpost.co.id Rabu (26/5/2021) dari TribunSolo.com berjudul Celine Evangelista Foto Keluarga Tanpa Suami, Rio Motret Pertanyakan Keberadaan Stefan William.

"Dalam arti bakal rujuk lagi?" tanya Rio.

"Whatever will be, will be,

Buat gue apapun yang terjadi nanti, yang penting semua baik- baik," jelas Celine.

Meski tak tinggal serumah, Celine mengaku jika komunikasinya dengan Stefan pun masih terjalin.

