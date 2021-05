Nikita Mirzani Pamitan, Postingan Nyai di Instagram Jadi Sorotan: Jangan Rindukan Aku

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nikita Mirzani memposting bahwa dirinya ingin pamit dari Instagram

Dari postingannya itu, Nikmir sebut ingin menikmati kehidupan yang nyata.

Instagram Nyai di nikitamirzanimawardi_172 dari sorotan.

"Sedang ingin menikmati hidup nyata bukan tipu2 di social media belakang,"jelasnya.

Tentang postingannya tentang msalah bisnis akan dilakukan oleh adminya dan seorang diri,Rabu(26/5/21).

"Postingan feed dan juga story soal bisnis aku akan diposting oleh the one and only my admin,"terang Nikita Mirzani.

Seperti yang dilansir Banjarmasinpost.co.id Rabu (26/5/2021) dari TribunSumsel.com berjudul Postingan Nikita Mirzani Mendadak Pamit dari Instagram Jadi Sorotan, Nyai : Jangan Rindukan Aku.

Lalu dalam postingannya ia menulis salam perpisahan entah benar atau tidak perkataannya tetapi hal ini diposting melalui instagramnya.

"This is not a good by just a see you later ok netizen,"jelasnya.

Terakhir dia mengucapkan kepada publik untuk tidak merindukannya.

