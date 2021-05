Prediksi & Link Streaming Man United vs Villarreal Liga Eropa Malam Ini, Tak Siaran Langsung SCTV

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Man United vs Villarreal di Liga Eropa, Kamis (27/5/2021) tak via Live Streaming SCTV dan Siaran Langsung SCTV Tapi via Live Streaming TV Online. Edinson Cavani main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Man United vs Villarreal di Jadwal Liga Eropa babak Final, Kamis (27/5/2021) tak via Live Streaming SCTV. Edinson Cavani main.

Baik Manchester United maupun Villarreal sama-sama membutuhkan trofi Liga Eropa 2021.

The Red Devils sudah puasa gelar selama 3 musim, sedangkan Kapal Selam Kuning belum pernah meraih trofi sejak terbentuk pada 1923 lalu.

Bahkan, bagi Villarreal ini menjadi final pertama mereka di kompetisi Eropa.

Sebelumnya, baik di UCL maupun UEL, paling mentok mereka hanya mampu sampai di babak semifinal.

Kapal Selam Kuning pernah menembus semifinal Liga Champions pada 2006, sedangkan di Liga Eropa mereka terhenti di semifinal pada 2004, 2011, dan 2016.

Villarreal membuktikan keseriusannya untuk meraih gelar di ajang UEL musim ini.