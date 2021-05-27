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Live SCTV! Link Nonton Streaming Villarreal vs Man United Live di TV Online Vidio Final Liga Eropa
Berikut ini Link Live Streaming SCTV Man United vs Villarreal Final Liga Eropa live TV Online Vidio hari ini mulai jam 02.00 WIB
BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah Link Live Streaming TV Online SCTV laga Man United vs Villarreal pertandingan Final Liga Eropa (Europa League) yang berlangsung malam ini, Kamis (27/5) dini hari WIB.
Jadwal Live Streaming Villarreal vs Man United di Final Liga Eropa malam ini adalah pada jam 02.00 WIB yang tayang di TV Online Vidio.com.
Link Live Streaming SCTV ada di berita ini.
Digelar di Stadion Energa Gdansk Pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, telah mengumumkan daftar 26 pemain yang akan dibawa ke Polandia untuk melakoni final Liga Europa kali ini.
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Solskjaer di luar dugaan tetap memanggil Harry Maguire yang sebenarnya masih menderita cedera pergelangan kaki.
Cedera itu didapat Maguire saat membela Man United pada laga pekan ke-35 Liga Inggris melawan Aston Villa awal Mei lalu.
Akibatnya, Maguire harus melewatkan empat pertandingan terakhir Man United di Liga Inggris.
Fakta itu membuat peluang Maguire untuk tampil di final Liga Europa kali ini terbilang sangat kecil, seperti dikutip dari Kompas.com.
Solskjaer kemungkinan besar akan menurunkan Eric Baily dan Victor Lindelof sebagai duo bek tengah Man United.
Keduanya akan didampingi oleh Luke Shaw dan Aaron Wan-Bissaka di sisi bek sayap.
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