Daftar Pemain Man City & Chelsea di Final Liga Champion 2021: Aguero Siap, Tuchel Bawa Kante & Mendy

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut daftar pemain Manchester City dan Chelsea yang akan bermain di babak final Liga Champions 2021.

Jadwal Final Liga Champions (UCL) 2021 adalah pada Minggu (30/5) dini hari jam 02.00 WIB yang tayang di SCTV.

Di kubu Manchester City, pelatih Pep Guardiola siap dengan seluruh pemainnya.

Manchester City menyambut laga partai puncak UCL tanpa masalah cedera.

Termasuk Sergio Aguero, semua pemain The Citizens siap tempur di All England Final yang digelar di Estadio do Dragao, Porto ini.

Ini adalah laga terakhir Aguero untuk Manchester City karena akan pindah ke Barcelona setelah final Liga Champions usai.

Sementara Thomas Tuchel, pelatih Chelsea tampaknya bisa lebih tenang karena dua pemain andalannya, N'Golo Kante dan Edouard Mendy bisa dibawa ke Final Liga Eropa.

N'Golo Kante dan Edouard Mendy sebelumnya diragukan bisa main melawan Man City di Final UCL lantaran menderita cedera.

Kante mengalami cedera otot saat Chelsea menang 2-1 atas Leicester City pada 18 Mei lalu.

Akibatnya, gelandang asal Perancis itu harus absen ketika The Blues melakoni partai pamungkas Liga Inggris kontra Aston Villa.