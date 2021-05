Jadwal Tinju Dunia Akhir Pekan Ini, Devin Haney vs Jorge Linares, Shane Mosley dan Nonito Donaire Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penikmat tinju dunia akhir pekan ini disuguhkan tiga pertandingan menarik yakni Devin Haney vs Jorge Linares, Jason Quigley vs Shane Mosley Jr dan Nordine Oubaali vs Nonito Donaire.

Jadwal tinju dunia pada akhir pekan ini akan menampilkan tiga perebutan gelar juara dan satu laga non-gelar.

Sorotan terbesar akan tertuju pada partai tinju dunia natara Devin Haney vs Jorge Linares.

Inilah ringkasan jadwal tinju akhir pekan ini:

Devin Haney vs Jorge Linares

Duel perebugan gear juara kelas ringan WBC ini akan berlangsung di Las Vegas, Amerika Serikat, Sabtu waktu setempat atau Ahad WIB, 30 Mei.

Petinju Devin Haney ajak Ryan Garcia berduel di Ring Tinju ((twitter DAZNUSA))

Devin Haney, petinju Amerika berusia 22 tahun, akan mempertahankan gelarnya untuk ketiga kalinya.

Ia menjadi kampiun kelas ringan WBC dengan mengalahkan Zaur Abdullaev (Rusia) pada 13 September 2019. Ia sejauh ini masih belum terkalahkan dalam 25 pertarungan (15 kali menang KO).

Jorge Linares adalah penantang yang berasal dari Venezuela.

Ia berusia 35 tahun dan memiliki rekor 47-5 (29 KO). Ia pernah menjadi juara di tiga kelas berbeda, yakni kelas bulu WBC (2007-2008), kelas bulu WBA (2008-2009), dan kelas ringan WBA, WBC, dan Ring(2014-2018).