KalselPedia - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, KalselPedia - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanah Laut (Tala) adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkup pemerintah daerah setempat.

Instansi ini merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan unit pelayanan terpadu satu pintu.



Kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja DPMPTSP Tala diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 157 tahun 2020.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sejak Oktober 2019 lalu hingga sekarang (2021), DPMPTSP Tala dipimpin Drs Joko Wuryanto MSi.

Dalam menjalankan tugasnya, ia dibantu sekretaris dan empat orang kepala bidang.

Selain itu juga dibantu kelompok jabatan fungsional dan UPT.

Jumlah total pegawai yang ada saat ini sebanyak 34 orang.

Terdiri atas 20 orang aparatur sipil negara (ASN) dan 14 orang pegawai tidak tetap (PTT).

Susunan Organisasi

- Kepala Dinas

- Sekretariat (Sekretaris)

Meliputi Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- Bidang Penanaman Modal

- Bidang Data, Informasi, dan Pengaduan

- Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha

- Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu

- UPT Dinas

- Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan sekretaris saat ini dijabat Dra Hj Aminah. Lalu, posisi kepala Bidang Penanaman Modal dijabat Emrohayat SPt, Bidang Data, Informasi, dan Pengaduan dijabat Danita Puspawardani SSTP MSi.