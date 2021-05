Pastikan Integritas Terhadap Mitra Kerja, PLN Selenggarakan Collective Action

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penyedia listrik nasional, PT PLN (Persero) terus menunjukkan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membuka peluang investasi industri dan bisnis.

Salah satu wujudnya dengan melakukan percepatan pembangunan ketenaga listrikan khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Dalam menjalankan usahanya Manajemen PT PLN (Persero) berkomitmen untuk selalu menjunjung tinggi nilai integritas, berpegang teguh pada prinsip Good Corporate Governance (GCG), pedoman perilaku dan etika bisnis perusahaan.

PLN setiap tahunnya menyelenggarakan Collective Action dengan tema Awareness Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk mewujudkan nilai-nilai atau prinsip Good Corporate Governance (GCG).

kurang lebih 40 mitra kerja PLN mengikuti acara Collective Action melalui media virtual.

(PT PLN (Persero) UIP Kalbagteng)

Salah satunya seperti yang dilakukan di PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah (UIP Kalbagteng).

Kurang lebih 40 mitra kerja PLN mengikuti acara Collective Action melalui media virtual.

Kegiatan rutin tahunan yang menjadi wadah komunikasi dengan mitra kerja ini dibuka oleh Plh Plt General Manager PLN UIP Kalbagteng, Hasmar Tarigan.

Dalam sambutannya, Hasmar menyampaikan apresiasi terhadap mitra kerja PLN yang turut menjaga komitmennya untuk hadir dalam acara Collective Action dan mengikuti sosialisasi mengenai sistem manajemen anti penyuapan (SMAP).

kurang lebih 40 mitra kerja PLN mengikuti acara Collective Action melalui media virtual.

(PT PLN (Persero) UIP Kalbagteng)

Hasmar menjelaskan SMAP merupakan sistem yang bertujuan untuk mewujudkan PLN yang bersih dan berintegritas sebagai upaya pencegahan korupsi serta untuk menciptakan lingkungan sesuai culture pln, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif atau disebut akhlak.

“Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat terjalin hubungan sinergis sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan fair serta meningkatkan kepercayaan dalam hubungan bisnis,” ungkap Hasmar.

Kegiatan ini menunjukan bahwa PLN memberikan perhatian khusus untuk mewujudkan hubungan baik dengan mitra kerja pln sekaligus berkomitmen menjaga integritas dalam menjalin hubungan dengan mitra kerja PLN.

Materi mengenai sistem manajemen anti penyuapan sesuai iso 37001:2016 disampaikan oleh Manager Perencanaan Elektromekanik, Yanuar Hendra Pribadi.

“Kita bersama sama agar menerapkan prinsip 4No’s, No Bribery (menolak/menghindari suap menyuap dan pemerasan), No Gift (menolak/hindari hadiah/gratifikasi), No Kickback (menolak/hindari komisi tanda terima kasih) dan No Luxurious Hospitality (menolak/hindari penyambutan dan jamuan yang berlebihan)”, ungkap Yanuar.

Hasmar mengimbau agar mitra kerja PLN bersama-sama untuk berkomitmen serius dalam menerapkan prinsip sistem manajemen anti penyuapan. (aol)