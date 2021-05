Penampakan Restoran Mewah Reino Suami Syahrini yang Kembali Dibuka, Harga Makanannya Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Suami penyanyi Syahrini, Reino Barack kembali membuka 3 restoran kelas atasnya mulai 1 Juni 2021 mendatang.

Ya, restoran-restoran mewah milik suami Incess itu sempat tutup selama pandemi Covid-19.

Ketiga restoran tersebut antara lain Enmaru, The Oscar dan Altitude Grill. Syahrini menemani Reino Barack memberikan arahan pada para karyawannya.

Hal tersebut diketahui berdasarkan pantauan Banjarmasinpost.co.id di insta story Incess yang diposting ulang oleh akun instagram fanbasenya @syrb_official pada Kamis (27/5/2021).

Syahrini juga mendokumentasikan aktivitasnya saat testi beberapa menu makanan di resto sang suami.

Baca juga: Cincin di Jari Luna Maya Terekam Sesaat Setelah Aksi Dipeluk Gofar Hilman Bikin Heboh

Baca juga: Dulu Hebohkan Fans Ariel NOAH, Kini Putri Jamila Alami Insiden Salah Pegang Saat Nyanyi

"Testing menu

Slide 1-2 Testing menu for Altitude

Slide 3 Testing menu for The Oscar

Slide 4 Testing menu for Enmaru and dessert, " tulis admin @syrb_offical dilansir Banjarmasinpost.co.id, Jumat (28/5/2021).

"3 restoran kelas atas Pak RB yg selama pandemi tutup dan akan buka kembali di 1 Juni ini adalah Enmaru (Resto masakan Jepang), The Oscar dulu namanya Oso (Resto western), Dan Altitude Grill (Resto steak), Semua ada di The Plaza 46th FL Jln MH Thamrin 28-30 Jakarta, " bebernya.

Syahrini testing menu makanan (Instagram @syrb_official)

Restoran mewah dengan harga makanan untuk kelas atas tersebut memilih tutup di masa pandemi namun kini perlahan kembali bangkit.

Baca juga: Kelakuan Ayu Ting Ting di Rumah Andre Taulany Terekam, Andhika Pratama dan Wendy Cagur Ikut Bereaksi

Baca juga: Nasib Sarah Samantha di Hati Verrell Bramasta Terganjal Natasha Wilona, Ini Ramalan Denny

Reino Barack buka restoran lagi (Instagram syrb)

"Appetizer Adalah hidangan pembuka yang bertujuan untuk menggugah selera makan. Biasanya hidangan ini disajikan dalam porsi kecil, rasa yang enak, ringan dan menyegarkan. Hidangan yang biasanya digunakan sebagai appetizer adalah sup, salad ayam, coktail, atau sandwich kecil.

.

Main Course atau

Menu utama adalah hidangan unggulan atau utama dalam hidangan yang terdiri dari beberapa hidangan. Hidangan utama biasanya merupakan hidangan yang paling berat dan paling kompleks atau substansial dalam sebuah hidangan.

.

Dessert atau Hidangan penutup adalah bagian hidangan yang pada umumnya disajikan pada akhir makan malam, biasanya terdiri atas makanan yang manis walaupun kadang-kadang berupa makanan yang memiliki rasa yang kuat seperti keju," kata admin.

Baca juga: Tulisan di Pagar Rumah Ayu Ting Ting Disorot, Intip Istana Putri Ozak yang Didobrak Pengemis

Baca juga: Rating Sinetron Badai Pasti Berlalu Anjlok di Episode 4, Stefan & Michelle Cs Digeser Upin Ipin

"Jangan tanya harga ya,..ini restoran kelas atas semua jadi harga juga diatas rata2..ga papa buat nambah ilmu ya kan

Semoga sukses, lancar dan berkah semua usaha #syahreino ..Aamiin, " jelas admin.