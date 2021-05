Kabar Haico VDV dan Rangga Azof Kini, Jadi Cruella Usai Sinetron Samudra Cinta Tamat

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sinetron Samudra Cinta yang dibintangi Rangga Azof, Haico Van Der Veken, Cut Syifa, Angela Gilsha dan Micha Chandrawinata telah tamat.

Kini, Sinetron yang sempat tayang ratusan episode itu digantikan Sinetron Keajaiban Cinta yang dibintangi Aliando Syarief dan Sitha Marino.

Setelah Sinetron Samudra Cinta itu tamat, bagaimana kabar Haico Van Der Veken dan Rangga Azof?

Mengutip akun instagram Haico @haico.vdv, dai terlihat menikmati libur setelah sinetronya tamat.

Terlihat dia memposting foto di sejumlah tempat wisata.

"Dieng, negeri di atas awan," tulisnya.

Postingan ini mendapat reaksi Angela Gilsha. "SUMPAH KEREN!!!" tulisnya.

Dia juga memposting foto saat di Taman Sari. "#tamansari," tulisnya singkat.

Ada yang menarik, Haico juga berpakaian ala Cruella yang kini heboh.

"A Special Styling Collaboration by Disney Indonesia and Wanda Hara

Inspired by Disney’s Cruella. @disneyindonesia @disneycruella