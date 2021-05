LINK Live Streaming Timnas Indonesia vs Oman Laga Ujicoba via Live Score, Egy Maulana Vikri Main

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Oman di ujicoba jelang Kualifikasi Piala Dunia 2022, Sabtu (29/5/2021) via Link Live Score dan tak Siaran Langsung TV Nasional, Egy Maulana Vikri main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Timnas Indonesia vs Oman di Jadwal ujicoba jelang Kualifikasi Piala Dunia 2022, Sabtu (29/5/2021) via Link Live Score dan tak Siaran Langsung TV Nasional. Egy Maulana Vikri main.

Siaran Langsung Ujicoba jelang Kualifikasi Piala Dunia 2022 antara Timnas Indonesia vs Oman tak tayang via Live Streaming TV Online tapi bisa diakses di link Live Score yang banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini mulai pukul 22.00 WIB.

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Oman tak bisa diakses via Siaran Langsung TV Nasional namun bisa diakses via link Live Score. Cek Prediksi dan Daftar Pemain di Jadwal Ujicoba jelang Kualifikasi Piala Dunia 2022, ada Egy Maulana Vikri.

Duel Timnas Indonesia vs Oman jelang Kualifikasi Piala Dunia 2022 tak dapat diakses via Live Streaming TV Online manapun, tapi bisa dipantau via Live Score.

Usai kalah dalam laga pertama, laga persahabatan ini adalah peluang bagi Timnas untuk meraih hasil apik.

Pasukan arahan Shin Tae-yong itu terus melakukan persiapan yang cukup intensfif jelang bentrok bersua Oman sekaligus sebagai rangkaian persiapan menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia 2022.

Dalam sesi latihan yang digelar di lapangan JA (Jebel Ali) Sports Center and Shooting Club, Dubai, Jumat (28/5), pagi waktu setempat, urusan set piece menjadi perhatian serius bagi jajaran pelatih timnas.

Sebagai nahkoda, Shin menyatakan pihaknya akan mempertajam kemampuan Rachmat Irianto dan kolega saat mengeksekusi bola mati.

"Hari ini anak-anak kembali berlatih dua kali, pagi dan sore, karena sudah mendekati hari pertandingan esok hari. Pagi ini, kami lebih banyak fokus dan penekanan di taktik set piece saat menyerang dan bertahan. Kami ingin mempertajam itu," ungkap eks juru latih Korsel tersebut, dikutip situs webPSSI.

Latihan anak asuh Shin Tae-yong jelang pertandingan ujicoba Timnas Indonesia vs Oman dalam persiapan Kualifikasi Piala Dunia 2022 (Instagram @pssi)

Melirik duel awal saat kalah di tangan Afghanistan lalu, Indonesia juga sempat mencetak gol yang berawal dari bola mati.