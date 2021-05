N'Golo Kante Tak Masuk di Tim Terbaik Liga Champion 2021, Padahal MOTM di Laga Man City vs Chelsea

N'golo Kante (tengah) ketika mengangkat trofi Liga Champions seusai laga final yang mepertemukan Man City vs Chelsea di Estadio Do Dragao, Sabtu (29/5/2021) atau Minggu dini hari WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kejutan terjadi dalam pemilihan pemain-pemain untuk mengisi tim inti terbaik di Liga Champions 2020/2021, dimana nama bintang Chelsea N'Golo Kante tak masuk.

Kante tak masuk dalam daftar pemain terbaik, padahal dia adalah Man of the Match (MOTM) pada saat Chelsea mengalahkan Manchester City di babak final.

Tiap akhir musim Liga Champions memilih pemain-pemain terbaik di setiap pisisi.

Finalis Liga Champions, Chelsea dan Manchester City menjadi penyumbang terbanyak pemain yang mengisi tim terbaik.

Baca juga: Daftar Pemain dengan Gelar Liga Champions Terbanyak, Madrid & AC Milan Dominan, Kovacic Unik

Baca juga: Daftar Tim & Pembagian Pot Liga Champions Musim 2022, Potensi Grup Neraka : Man City & AC Milan

Chelsea memiliki Edouard Mendy, Azpilicueta, Antonio Rudiger dan Jorginho dan Manchester City diwakili oleh Kyle Walker, Ruben Dias, Ilkay Gundogan dan Phil Foden.

Kejutan besar adalah absennya N'Golo Kante yang bersinar bagi The Blues baik di semifinal melawan Real Madrid maupun di final melawan Man City.

Tim Liga Champions musim ini adalah: Mendy, Walker, Rudiger, Ruben Dias, Azpilicueta, Jorginho, Gundogan, Foden, Mohamed Salah, Erling Haaland dan Kylian Mbappe.

* Kante Man of the Match

Terasa cukup aneh memang bila N'Golo Kante tak masuk ke daftar pemain yang mengisi tim terbaik Liga Champions musim 2020/2021.

N'golo Kante dinobatkan UEFA menjadi pemain terbaik atau man of the match laga final Liga Champions Manchester City vs Chelsea.