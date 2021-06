Kata Man United soal Absennya Greenwood di Euro 2020, Jesse Lingard Juga Dicoret Southgate

Striker Manchester United Mason Greenwood (kiri) bereaksi setelah gagal mencetak gol dalam pertandingan sepak bola Liga Utama Inggris antara Manchester United vs Everton di Old Trafford di Manchester, barat laut Inggris, pada 6 Februari 2021.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pelatih Timnas Inggris, Gareth Southgate mencoret dua nama pemain Manchester United, Mason Greenwood dan Jesse Lingard untuk skuad Euro 2020.

Greenwood dan Lingard tak akan terdaftar dalam list pemain Timnas Inggris di Euro 2020 yang digelar Juni 2021 ini.

Greenwood bakal absen di tunamen antarnegara Eropa itu setelah Man United menyatakan sang pemain akan mejalani pemulihan cedera lamanya.

"Striker Manchester United Mason Greenwood telah ditarik dari skuad sementara Inggris Euro 2020 untuk menjalani pemulihan cedera yang juga membuatnya absen dari Kejuaraan Eropa U21 pada Maret," tulis Man United lewat situs resmi klub, Selasa (1/6/2021).

"Mason Greenwood akan tetap berada di Manchester United untuk memulihkan diri, juga mempersiapkan pelatihan pramusim," demikian pernyataan Man United.

Sebelumnya, Greenwood telah masuk dalam daftar 33 pemain timnas Inggris sementara yang dipilih Gareth Southgate untuk Euro 2020.

Sementara, satu pemain Manchester United lainnya Jesse Lingard juga absen di Euro 2021.

Jesse Lingard masih tercatat sebagai pemain Man United meski statusnya kini dipinjam oleh West Ham United.

Dilansir dari laman Skysports, penampilan menawan Lingard bersama West Ham United tak membuat seorang Gareth Southgate menggaransi satu tempat untuknya.

Mantan pemain Manchester United Jesse Lingard saat debut untuk West Ham melawan Aston Villa 4 Februari 2021 di ajang Liga Inggris (Website West Ham United)

Ia dikabarkan tercoret dari skuat The Three Lions.

Padahal penampilan gelandang serang Manchester United bersama The Hammers tengah bagus-bagusnya di musim ini.