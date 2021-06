Susunan Pemain & Link Streaming Kroasia vs Armenia Frindly Match Malam Ini, Live TV Online Mola TV

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Kroasia vs Armenia Friendly Match, Selasa (1/6/2021) di Live Streaming Mola TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Kroasia vs Armenia di Friendly Match jelang EURO 2021, Selasa (1/6/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV.

Siaran Langsung Laga Persahabatan antara Kroasia vs Armenia via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV pukul 23.00 WIB.

Link Live Streaming Kroasia vs Armenia bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan bukan via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di Friendly Match jelang EURO 2021 di artikel ini.

Duel Kroasia vs Armenia di laga persahabatan jelang Euro 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via Net TV.

Duel di Stadion Radnik, Kroasia tersebut bakal tayang di Mola TV, sekaligus jadi persiapan bagi tuan rumah sebelum berkompetisi di Piala Eropa, mulai pertengahan Juni nanti.

"Tahap persiapan akan menjadi pekerjaan yang berat. Para pemain baru saja kembali dari musim kompetisi yang melelahkan. Namun, semua tim nasional berada dalam situasi yang sama," kata Zlatko Dalic, pelatih Timnas Kroasia, dikutip dari laman Federasi Sepakbola Kroasia (HNS-CFF)

"Saya senang punya lebih banyak waktu dengan para pemain, untuk membangun persatuan," dia menambahkan.

Dalic memiliki tugas berat untuk membangun kembali performa Kroasia yang sedang menurun.

Dalam 3 laga terakhir, skuad besutannya mendapatkan kekalahan beruntun dari Slovenia, Portugal dan Swedia.

Oleh sebab itu, sebelum turun ke Piala Eropa, Kroasia melakoni laga uji coba dengan Armenia dan Belgia.