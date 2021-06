Susunan Pemain Belanda vs Skotlandia Friendly Match Jelang EURO 2020 Malam Ini, Memphis Depay Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Belanda vs Skotlandia Friendly Match, Kamis (3/6/2021) di Live Streaming Mola TV, Memphis Depay main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Belanda vs Skotlandia di Friendly Match jelang EURO 2020, Kamis (3/6/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Memphis Depay main.

Laga nanti dapat menjadi tolok ukur kuat kemampuan kedua kesebelasan.

Pasalnya, Skotlandia juga merupakan salah satu peserta Euro 2020 tahun ini. Keduanya sama-sama sedang mempersiapkan pasukan jelang perhelatan Euro 2021 11 Juni mendatang.

Armada Frank de Boer akan melakoni laga perdana Euro 2021 melawan Ukraina pada 14 Juni mendatang sedangkan Skotlandia akan bertanding kontra Ceko di hari yang sama.

Untuk itu, Belanda masih punya waktu sepekan lebih untuk mengasah kekuatan.

Setelah duel melawan Skotlandia pada 3 Juni mendatang, Tim Oranye akan melanjutkan pertandingan persahabatan melawan Georgia pada 6 Juni.

Jika menilik catatan pertemuan, Tim Oranye jelas lebih unggul di atas kertas dari Skotlandia.