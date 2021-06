BTalk, Calon Penerima Bantuan Sosial di Kalsel Tetap Terdaftar di DTKS

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Meski ribuan warga miskin di Kalimantan Selatan tidak tervalidasi sebagai penerima bantuan sosial, calon penerima tetap ada dalam daftar.

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan memastikan, mereka itu ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi data calon penerima bantuan.

Demikian dari Kepala Dinas Sosial Kalsel, Siti Nuriyani, dalam BTalk, program Banjarmasin Post, Rabu (2/6/2021), mengenai data penerima tetap ada di DTKS.

Sedangkan bagi mereka yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) tapi tidak masuk di DTKS, maka harus dari awal dimasukkan saat muyawarah desa atau muyawarah kelurahan.

"Bagi penerima yang rutin dapat bansos, kemudian belum juga menerima tapi sudah memiliki NIK, bisa melapor ke Dinas Sosial kabupaten kota," ujarnya.

Untuk DTKS, lanjutnya, yang menentukan calon penerimanya melalui musyawarah desa atau kelurahan.

Di dalam musyarawah itu, terdapat tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat desa dan PKK desa. Merekalah yang berperan menentukan siapa yang berhak menerima.

"Karenanya, kami selalu minta saat musyawarah agar Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilibatkan dalam penetapan," ujarnya.

Terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah ketentuan yang harus dipenuhi semua calon penerima. Karena, penerima harus terdata by name by address dan NIK.

Calon penerima yang tertinggal mendapatkan bansos kemarin, jelasnya. bisa kembali menerima bantuan setelah datanya diperbaiki atau persyaratannya dipenuhi.

"Dengan upaya, perekaman KTP elektronik, bagi yang belum memiliki NIK," tambahnya.

