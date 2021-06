LINK Streaming Belgia vs Yunani Friendly Match Jelang EURO 2020 Live TV Online Mola TV Malam Ini

Link Live Streaming Belgia vs Yunani Friendly Match, Kamis (3/6/2021) di Live Streaming Mola TV, Romelu Lukaku main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Belgia vs Yunani di Friendly Match jelang EURO 2020, Jumat (4/6/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Romelu Lukaku main, Kevin de Bruyne absen.

Belgia sebagai pemilik ranking 1 FIFA tentu harus mempersiapkan diri dengan baik jelang Piala Eropa 2020 yang akan digelar mulai 12 Juni 2021 nanti.

Apalagi Romelu Lukaku dan kolega lolos sebagai negara pertama yang mendapatkan tiket ke putaran final.

Jelang laga kontra Yunani nanti, Roberto Martinez selaku pelatih Belgia akan merotasi skuad.

Ditegaskan Martinez bahwa Rusia, Denmark, dan Finlandia sebagai rival di Grup B EURO 2020 nanti tak akan mudah menebak bagaimana susunan pemain utama Belgia.

”Kami punya tim yang di setiap posisi nyaris memiliki 3 pemain berbeda. Kami bisa melakukan rotasi dengan mudah. Formasi yang kami gunakan di 2 pertandingan uji coba nanti bukan gambaran utama formasi kami di EURO nanti,” kata Martinez.

Menurut eks pelatih Wigan Athletic dan Everton ini, ada beberapa nama andalannya yang akan absen di laga kontra Yunani nanti.