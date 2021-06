Nilai Tukar Gabah di Kalsel Turun

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Selatan Mei 2021 sebesar 107,32 atau turun 0,51 persen dibanding NTP April 2021 yang mencapai 107,87.

Kepala BPS Kalsel, Kepala BPS Kalsel, Yos Rusdiansyah, menjelaskan penurunan NTP ini disebabkan indeks harga yang diterima petani (It) hanya naik 0,16 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) naik sebesar 0,67 persen.

"Pada Mei 2021 terjadi kenaikan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) di Kalimantan Selatan sebesar 0,85 persen dari 106,68 menjadi 107,59 di bulan Mei 2021, hal ini disebabkan oleh naiknya Indeks di beberapa kelompok penyusunan IKRT, terutama kelompok pakaian, minuman dan tembakau, " urainya.

Dijelaskannya, Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Kalimantan Selatan Mei 2021 sebesar 108,71 atau turun 0,02 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya.

"Adapun rata-rata harga Gabah kualitas Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani turun 0,11 persen, dari Rp 4.989,33 per kilogram di bulan April 2021 menjadi Rp 4.983,73 per kilogram di bulan Mei 2021. Dan harga gabah di tingkat penggilingan turun 0,13 persen dari Rp 5.077,30 per Kg di bulan April 2021 menjadi Rp 5.070,89 per Kg di bulan Mei 2021, " urainya.

