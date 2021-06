Susunan Pemain Italia vs Ceko Friendly Match Jelang Euro 2020 Sabtu (5/6), Andrea Belloti Fit

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Italia vs Ceko Jelang EURO 2020, Sabtu (5/6/2021) di Live Streaming Mola TV, Andrea Belloti main

Prediksi Susunan Pemain Italia vs Ceko di Friendly Match jelang EURO 2020, Sabtu (5/6/2021). Andrea Belloti main.

Siaran Langsung Laga Persahabatan antara Italia vs Ceko pukul 00.30 WIB.

Duel Italia vs Ceko di laga persahabatan jelang Euro 2021.



Italia tampil impresif di laga uji coba melawan San Marino pada Sabtu (29/5) lalu.

Tidak tanggung-tanggung, Gli Azzurri berhasil membekuk tim tamu dengan 7 gol tanpa balas.

Matteo Politano dan Matteo Pessina tampil gemilang dengan mencetak masing-masing 2 gol di laga tersebut.

Kendati akhirnya mampu berpesta gol, Azzurri sebenarnya sempat kesulitan memecah kebuntuan di awal babak.

Moise Kean yang dipercaya sebagai ujung tombak sejak awal pertandingan gagal memberikan kontribusi banyak.

"Dia [Moise Kean] langsung mendapatkan benturan dan memiliki beberapa masalah. [Namun] dia melakukannya dengan sangat baik di PSG dan menjadi pemain penting," ungkap Roberto Mancini menanggapi performa salah satu anak asuhnya di Timnas Italia tersebut.