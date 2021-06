Susunan Pemain Spanyol vs Portugal Ujicoba Jelang Euro 2020 Sabtu (5/6), Ronaldo Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Spanyol vs Portugal Jelang EURO 2020, Sabtu (5/6/2021) di Live Streaming Mola TV, Cristiano Ronaldo main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Spanyol vs Portugal di Friendly Match jelang EURO 2020, Sabtu (5/6/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Cristiano Ronaldo main.

Siaran Langsung Laga Persahabatan antara Spanyol vs Portugal via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV pukul 00.30 WIB.

Link Live Streaming Spanyol vs Portugal bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan bukan via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di Friendly Match jelang EURO 2020 di artikel ini, Cristiano Ronaldo main.

Duel Spanyol vs Portugal di laga persahabatan jelang Euro 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via Net TV.

Baca juga: LINK Streaming Belgia vs Yunani Friendly Match Jelang EURO 2020 Live TV Online Mola TV Malam Ini

Baca juga: Prediksi & Link Streaming Argentina vs Chile di Kualifikasi Piala Dunia, Messi & Lautaro Duet

Baca juga: Peran Kunci Ronaldo Untuk Timnas Portugal di Euro 2020, Targetkan Juara Euro lagi

Baca juga: Susunan Pemain Brasil vs Ekuador di Kualifikasi Piala Dunia Sabtu (5/6), Neymar dan Firmino Main

Pelatih Timnas Spanyol, Luis Enrique, tidak menyertakan satu saja pemain Real Madrid di EURO 2020.

Sebagai ganti, El Lucho akan mengandalkan sejumlah pemain debutan turnamen besar, salah satunya Pau Torres, asal Villareal.

Bek tengah berusia 24 tahun ini baru merasakan 7 caps internasional sejak pertama kali berseragam tim senior La Roja pada 2019.

Dengan absennya Sergio Ramos, ada kans bagi Pau Torres untuk jadi pilihan utama Enrique. Sang pemain sendiri baru saja mengantar Villarreal menjadi juara Liga Eropa 2020/2021.

"Kami adalah 24 pemain yang dipersiapkan untuk menjadi pemain utama di setiap pertandingan. Saya pikir 11 pemain yang diputuskan pelatih harus memenuhi tugas dan sisanya harus berkontribusi saat dibutuhkan," kata Pau Torres.

Para pemain timnas Swiss merayakan gol yang dicetak Remo Freuler (tengah) dalam laga Liga A Grup 4 UEFA Nations League kontra timnas Spanyol di St. Jakob-Park, Sabtu (14/11/2020). (TWITTER.COM/SFV_ASF)

Bukan cuma Pau Torres yang bisa dicoba Luis Enrique saat Spanyol menjajal kekuatan juara bertahan EURO, Portugal.