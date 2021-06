Susunan Pemain Uruguay vs Paraguay di Kualifikasi Piala Dunia Zona Conmebol, Luis Suarez Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Uruguay vs Paraguay Kualifikasi Piala Dunia 2022, Jumat (4/6/2021), Luis Suarez main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Uruguay vs Paraguay di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol, Jumat (4/6/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Luis Suarez main.

Hasil pertemuan di matchday 7 ini akan menentukan posisi kedua tim di tabel klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONMEBOL.

Saat ini, Uruguay duduk di posisi 5 dengan 6 poin sedangkan Paraguay berada di atasnya dengan koleksi poin sama. La Albirroja unggul selisih gol atas Uruguay.

Luis Suarez dan kolega tampil kurang konsisten di Kualifikasi Piala Dunia 2022 kali ini.

La Celeste telah tumbang 2 kali dalam 4 laga terakhir. Usai menang 2-1 atas Chile, Uruguay keok 4-2 di kandang Ekuador.

La Celeste bangkit dengan membungkam Kolombia 0-3, tetapi lantas tunduk dari Brasil 2 gol tanpa balas di markas sendiri.

Inkonsistensi tersebut pun diakui oleh gelandang sayap Uruguay Brian Rodriguez.