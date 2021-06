All New CB150R Streetfire Resmi Mengaspal di Kalselteng

All New CB150R Streetfire dikenalkan dan resmi Mengaspal di Kalsel, Jumat (4/6/2021).

BANJARMASINBPOST, BANJARMASIN - PT Trio Motor selaku Main Dealer sepeda motor Honda di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah resmi memperkenalkan produk baru Honda yaitu All New CB150R Streetfire melalui Virtual Launching, Minggu, 30 Mei 2021.

Berlangsung secara virtual di akun Instagram dan Facebook @Sahabat.triomotor, antusiasme warganet Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah tetap meriah.

All New CB150R Streetfir hadir di banua dengan upgrade menyeluruh pada mesin, desain, rangka, dan fitur yang semakin canggih.

“All New CB150R Streetfire generasi terbaru ini sangat cocok untuk para pengendara yang menyukai penampilan yang gagah dan memiliki fitur-fitur canggih, kami optimis All New CB150R Streetfire bisa menjadi salah satu sport bike terbaik di kelasnya," ujar Direktur Marketing PT Trio Motor Antonius Silitonga.

Baca juga: Daftar Harga Motor Sport Mei 2021, Ada Penyesuaian Harga Jelang Idul Fitri 2021

Baca juga: All New Honda CB150R Streetfire Dibanderol Mulai Rp 29.650.000, Intip Spesifikasinya

Baca juga: Honda ADV 150 Kini Dapat Saingan, WMoto Xtreme 150i Resmi Buka Selubung di Malaysia

Dengan model bergaya massif dan agresif, sepeda motor ini memiliki karakter yang kuat. Didukung dengan upgrade tampilan dan penambahan fitur baru. Membuat tampilan sepeda motor ini lebih macho dan berkesan (Big Bike).

All New CB 150R didukung mesin 150cc DOHC Liquid Cooled Engine, tersedia dalam total lima varian warna yang mengekspresikan jiwa muda penuh percaya diri. All New CB150R StreetFire hadir dengan varian warna Macho Black dan Stinger Red Black.

Untuk melengkapi pilihan berkendara penggunanya, All New CB150R StreetFire juga memiliki varian Special Edition (SE).

Varian special edition hadir dengan tiga varian warna matte, yaitu fury matte red, raptor matte black, and armored matte grey.

Virtual launching semakin meriah dengan adanya promo besar yang dibarengi dengan Virtual Exhibition.

Seluruh warga Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah bisa mengunjungi Virtual Exhibition melalui link triomotor-satuhatiexhibition.com untuk mendapatkan diskon besar, dan serta untuk mencari informasi lebih detail tanpa harus keluar rumah.

Baca juga: Komunitas Honda Kalselteng Kompak Serukan Berkendara Aman

Salah satu pehobi motor, Rully, mengaku kesemsem dan ingin memiliki satu motor CB 150 dari Honda ini.

"Keren ini laah. Mudahan ada rezeki saya bisa beli," kata Rully, kepada Banjarmasinpost.co.id, Jumat (4/6/2021). (banjarmasinpost.co.id /nurholis huda)