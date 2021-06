Bank Kalsel Raih 4 Penghargaan di Ajang 10th Infobank Digital Brand Awards 2021

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bank Kalsel sebagai entitas bisnis daerah yang berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada nasabah, kembali memperoleh apresiasi membanggakan.

Bank dengan tagline “Setia Melayani, Melaju Bersama” ini dianugerahi penghargaan pada ajang “10th Infobank Digital Brand Awards 2021”.

Penghargaan ini atas keberhasilan Bank Kalsel dalam melakukan promosi produk atau jasa secara digital sepanjang tahun 2020.

Gelaran tersebut dilaksanakan oleh Infobank dan Isentia yang bertempat di Ayana MidPlaza, Jakarta (3/6).

Tak tanggung-tanggung, gelaran tersebut menganugerahkan 4 penghargaan sekaligus kepada Bank Kalsel yaitu Peringkat 1 dalam Kategori The Best Product Brand Kelompok KPR Bank Umum Konvensional; Runner Up dalam Kategori The Best Corporate Brand Kelompok Bank BUKU 2 (Modal Inti Rp1 Triliun sampai dengan di Bawah Rp5 Triliun dan Aset Rp10 triliun sampai dengan di Bawah Rp25 triliun).

anugerah 4 penghargaan sekaligus kepada Bank Kalsel (Bank Kalsel)

Peringkat 1 dalam The Best Corporate Brand Kelompok Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional Aset Di Bawah Rp2,5 Triliun dan Runner Up dalam Kategori The Best Overall Corporate Brand Kelompok Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional.

Mengangkat tema “Winning The Competition In Digital Economic Era”, acara penghargaan dilaksanakan secara virtual melalui Zoom serta disiarkan juga melalui Youtube live streaming.

Acara dibuka oleh Eko B. Supriyanto selaku Pemimpin Redaksi Majalah Infobank, kemudian dilanjutkan dengan webinar dan pemberian award.

Ajang ini dihadiri oleh Mantan Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Permadi S. Brodjonegoro selaku pembicara utama serta jajaran direksi bank pemerintah maupun swasta nasional.