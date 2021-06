Narkoba Kalteng, Tahanan Lapas Kasongan Kabur, Ditangkap Jadi Kurir Bawa 15,34 Gram Sabu

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Narkoba Kalteng, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng menangkap sebanyak sembilan orang kurir narkoba yang beroperasi pada delapan tempat kejadian perkara (TKP) di kabupaten dan kota di Bumi Tambun Bungai ini.

Sebanyak sembilan orang kurir sabu tersebut, Jumat (4/6/2021) masih menjalani proses hukum atas perbuatannya yang melanggar hukum di Mapolda Kalteng. Satu diantara sembilan tersangka tersebut berinisial, AS merupakan tahanan Narkotika Kasongan yang kabur pada tahun 2015.

Hal itu diungkapkan, Direktur Reserse Narkoba Polda Kalteng, Kombes Pol. Nono Wardoyo, yang menjelaskan, pihaknya mengetahui, AS merupakan tahanan lapas narkoba kasongan yang kabur sejak tahun 2015 dari informasi Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan Ahmad Hardi."Kami amankan AS bersama barang bukti sabu sebanyak 4 paket dengan berat kotor 15,34 gram," ujarnya.

Lebih jauh Nono panggilan, akrab Direktur Reserse Narkoba Polda Kalteng ini, dalam penangkapan sembilan kurir sabu yang beroperasi pada delapan TKP berbeda tersebut, dilakukan dalam waktu dua pekan terakhir oleh tim yang dibentuknya dalam memberantas narkoba di wilayah Kalteng.

Selain AS, polisi juga menangkap, MR (35) di Seruyan barang bukti diamankan 16 paket sabu dengan berat kotor 40,50 gram, empat orang pelaku lainnya ditangkap di Kotawaringin Timur, yakni HD (43), AS (21), MF (27), IS (36) dengan barang bukti diamankan dari HD sebanyak enam paket sabu atau 35 gram, AS tujuh paket sabu 34 gram, MF dan IS berjumlah lima paket sabu , 25 gram.

Operasi juga dilakukan di Kapuas, petugas meringkus satu pelaku berinisial JS berumur 38 tahun dengan barang bukti sabu berjumlah lima paket berat bruto 24,84 gram, sedangkan di Palangkaraya diamankan pelaku UCB (39) memiliki 6 paket sabu dengan berat bruto 6,56 gram.

Sedangkan, pelaku YH (40) ditangkap di daerah Pulangpisau memiliki sabu sebanyak 4 paket atau bruto 3,228 gram. Dirresnarkoba Polda Kalteng ini mengatakan, para kurir narkoba tersebut ditangkap pada delapan TKP.

"Jika ditotal, dari delapan perkara tersebut, barang bukti sabu yang berhasil diamankan sebanyak 53 paket atau dengan berat kotor 184,52 gram sabu," ujarnya.

Nono menegaskan, Pasal yang disangkakan pada kasus ini yaitu pasal 114 ayat (1) dan (2) jo pasal 112 ayat (1) dan (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang - Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. "Ancaman hukuman pidana paling singkat 6 tahun penjara dan dengan denda minimal Rp 1 miliar," ujarnya. (banjarmasinpost.co.id / faturahman).