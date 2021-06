Link Nonton RCTI & Jadwal Tayang MasterChef Indonesia 8, Ujian Chef Juna Arnold Renatta di Bootcamp

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ajang MasterChef Indonesia Season 8 telah menyelesaikan tahap audisi. Para kontestan yang lolos ditantang oleh Chef Juna, Chef Arnold dan Chef Renatta di Bootcamp.

Ajang lomba memasak ini dapat disaksikan via Link Live Streaming RCTI Plus. Bisa juga via Video Streaming Metube.id.

Seperti diketahui, mulai Sabtu (29/5/2021), ajang MasterChef Indonesia 8 dimulai.

Seperti musim sebelumnya, juri di musim ini pun masih sama, yaitu Chef Juna, Chef Arnold, dan Chef Renatta.

Sebelumnya, para peserta menjalani audisi memperebutkan apron putih.

Jika hidangannya cocok untuk kompetisi MasterChef Indonesia, peserta akan mendapatkan apron dari juri agar bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya.

Dalam video cuplikan yang dibagikan akun Instagram @masterchefina, ketiga juri tampak mengenakan jas berwarna gelap.

Kali ini, para juri pun masih tegas kepada peserta, sama seperti di musim-musim sebelumnya.

Kini, audisi MasterChef Indonesia Season 8 sudah selesai.

Para peserta yang lolos tahap audisi kini bersiap untuk masuk ke tahap bootcamp.