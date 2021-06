Aksi Verrell Bramasta Nembak Natasha Wilona di Lokasi Syuting Dikenang, Sohib Ranty Maria: Geli Sih

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hubungan asmara aktor Verrell Bramasta dan Verrell Bramasta memang telah berakhir.

Verrell Bramasta pun kerap diisukan dengan sejumlah cewek, mulai Febby Rastanty, Ranty Maria hingga Sarah Samantha.

Begitu juga Natasha Wilona juga diisukan dekat dengan sejumlah pria, mulai Kevin Sanjaya sampai Fero Walandouw.

Rupanya, Verrell Bramasta mengenang kembali momen ketika menyatakan perasaannya pada Natasha Wilona.

Hal ini seperti dikutip Grid.ID (grup Banjarmasinpost.co.id) dari saluran YouTube Boy William, Sabtu (5/6/2021).

Tak banyak yang tahu bahwa ketika menembak Natasha Wilona, Verrell Bramasta menyiapkan kejutan romantis untuk mantan kekasih Stefan William itu.

Verrell Bramasta rupanya menyatakan cintanya pada Natasha Wilona di lokasi syuting.

"Pulang syuting nih, kita ada basecamp, basecamp gue, Wilona, Aliando. Di basecamp itu gue kelar syuting, gue ajak Wilona ke sana," kata Verrell Bramasta.

Verrell Bramasta pun menyiapkan berbagai benda romantis untuk momen penembakan Natasha Wilona.

"Di sana gue udah prepare kayak ada rose paddles gitu. Jadi pertama ada gambar kita berdua, terus ada tulisan 'look this way' terus dia jalan," lanjut putra sulung mantan pasangan Venna Melinda dan Ivan Fadila itu.

