Beda Kondisi dengan Zaskia Gotik Istri Sirajuddin, Penyakit di Tubuh Imel PC Kini Jadi Perhatian

BANJARMASINPOST.CO.ID - Imel PC mantan istri Sirajuddin Mahmud Sabang, lelaki yang kini jadi suami dari pedangdut Zaskia Gotik, kembali mengungkit kondisi tubuhnya yang masih mengidap penyakit.

Sakit apa yang diderita oleh Imel Putri Cahyati ? hingga kini belum ada pengakuan langsung dari yang bersangkutan ataupun pihak keluarga.

Namun, berdasarkan penelusuran Banjarmasinpost.co.id, Minggu (6/6/2021) baru-baru ini bahwa Imel PC membuat sebuah unggahan di sosial media Instagramnya.

Mantan istri Sirajuddin memposting ulang kalimat motivasi dari akun @cancerwarriorordiary berupa sebuah kalimat motivasi yang menyinggung perjuangan seorang pejuang kanker.

Berikut isi kalimatnya seperti yang Banjarmasinpost.co.id lansir.

“Someone once asked me how I hold my head up so up so high after all I've been through I said, it's because no matter what, I am a survivor. Not a victim

(Seseorang pernah bertanya kepada saya bagaimana saya mengangkat kepala saya begitu tinggi setelah semua yang saya lalui, saya berkata, itu karena tidak peduli apa, saya adalah seorang yang selamat. Bukan korban)

Patricia Buckley

cancerwarriordiary

imelpc #Repost @cancerwarriordiary with @make_repost