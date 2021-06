Jadwal Live Streaming TVOne Floyd Mayweather vs Logan Paul, Link TV Online Tinju Dunia di Showtime

Jadwal tinju dunia pekan ini antara Floyd Mayweather vs Logan Paul. Siaran Langsung di Showtime.com dan Live Streaming TVOne dan Siaran Langsung TVOne

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal tinju dunia atau World Boxing pekan ini akan diisi dengan satu duel eksibisi antara Floyd Mayweather vs Logan Paul. Siaran Langsung via Showtime.com dan Live Streaming TVOne.

Floyd Mayweather vs Logan Paul akan bertarung di Stadion Hard Rock di Miami, Florida, Amerika Serikat pada Minggu (6/6/2021) atau Senin pagi WIB, 7 Juni 2021. Link Live Streaming TV Online TVOne dan Siaran Langsung TVOne menayangkan duel tinju dunia atau world boxing ini.

Siaran langsung Tinju Dunia atau World Boxing Floyd Mayweather vs Logan Paul ini via Showtime.com (menggunakan sistem pay-per-view dengan membayar 49,99 dolar AS atau sekitar Rp715 ribu). Sedangkan Live Streaming TVOne bisa diakses secara gratis

TVOne sudah mengkofirmasi duel tinju dunia antara Floyd Mayweather vs Logan Paul akan tayang via Siaran Langsung TV One yang bisa diakses di artike ini.

Pertarungan tinju dunia itu seharusnya diadakan pada hari Sabtu, 20 Februari 2021. Namun, duel itu ditunda.

Masalah kurangnya minat pada pertandingan tersebut dianggap menjadi penyebab.

Namun, Logan Paul membantahnya.

"Pertarungan Mayweather didorong kembali dan saya menyetujui sepenuhnya," ujar Paul dikutip dari The Sun, 1 Juni 2021.

“Pertarungan masih terjadi, tetapi kami ingin memiliki arena yang penuh dengan penonton. Kemudian dari sisi bisnis, kami harus menyelesaikannya. Dia punya banyak orang di timnya, penasihatnya, Al Haymon terlibat. Jika Anda tahu tinju, Anda tahu apa artinya menyelesaikan kesepakatan yang sebenarnya," ujar YouTuber asal Amerika Serikat tersebut.

Pertarungan keduanya dianggap sebagai salah satu duel paling aneh dalam sejarah tinju dunia.