LINK TRANS7! Live Streaming MotoGP Catalunya 2021, TV Online Race MotoGP 2021 Fox Sports 2 & Usee TV

Link Live Streaming MotoGP Catalunya 2021, Race via Live Streaming Trans 7, Live Streaming Fox Sports 2 dan Live Streaming Usee TV. Valentino Rossi vs Marc Marquez

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan MotoGP Catalunya 2021 seri lanjutan Moto2, Moto3 dan MotoGP 2021 yang disiarkan langsung via Live Streaming Fox Sports 2 serta Live Streaming Trans 7 di www.trans7.co.id untuk Race pada Minggu (6/6/2021) mulai pukul 18.00 WIB. Valentino Rossi Starting Grid di depan Marc Marquez.

Siaran Langsung Moto2, Moto 3 dan MotoGP 2021 via Live Streaming MotoGP Catalunya 2021 adalah rangkaian Jadwal MotoGP 2021 via Live Streaming TV Online Fox Sports 2 dan Live Streaming Usee TV dan Race via Siaran Langsung Trans 7 di www.trans7.co.id

Rangkaian siaran langsung dan Live Streaming MotoGP 2021 dimulai sesi Free Practice di Jumat (4/6/2021) mulai jam 15.00 WIB dan akan berlangsung Race via Live Streaming Trans 7 dan Live Streaming Fox Sports 2 pada Minggu 6 Juni 2021. Valentino Rossi Starting Grid di depan Marc Marquez

Jadwal Live Streaming MotoGP Catalunya 2021 via Siaran Langsung Trans 7 akan berlangsung. Sebelumnya, Sabtu 5 Juni 2021 dengan latihan bebas 3 dan Hasil kualifikasi MotoGP 2021 via Live Streaming TV Online di Live Streaming Usee TV.

Pebalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, akan menempati posisi terdepan di balapan utama MotoGP Catalunya 2021, Minggu (6/6/2021).

Fabio Quartararo menjadi pole position di starting grid setelah mencatat waktu lap tercepat di Kualifikasi 2 (Q2) MotoGP Catalunya 2021, Sabtu (5/6/2021) malam WIB. Valentino Rossi posisi 11, Marc Marquez ke-13.

Pebalap asal Perancis itu mencatat waktu 1 menit 38,853 detik dalam sesi kualifikasi yang berlangsung di Sirkuit de Barcelona-Catalunya.

Catatan waktu Quartararo tersebut membuat sang rider pecahkan rekor lap di Sirkuit Catalunya.

Quartararo juga meraih lima pole position beruntun di MotoGP musim ini.

Di posisi kedua, terdapat Jack Miller (Ducati) yang mencatat waktu lap 1 menit 38,890 detik saat Q2.