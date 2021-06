Susunan Pemain & Link Streaming Belgia vs Kroasia Ujicoba Jelang EURO 2020, Lukaku & Ante Rebic Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Belgia vs Kroasia Jelang EURO 2020, Senin (7/6/2021) di Live Streaming Mola TV, Romelu Lukaku & Ante Rebic main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Belgia vs Kroasia di Ujicoba jelang EURO 2020, Senin (7/6/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Romelu Lukaku dan Ante Rebic main.

Siaran Langsung laga ujicoba antara Belgia vs Kroasia via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV pukul 01.45 WIB.

Link Live Streaming Belgia vs Kroasia bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan bukan via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di Friendly Match jelang EURO 2020 di artikel ini, Ante Rebic dan Romelu Lukaku main.

Duel Belgia vs Kroasia di laga persahabatan jelang Euro 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via Net TV.

Belgia yang dalam uji coba terakhir bermain imbang 1-1 melawan Yunani akan berusaha meraih kemenangan saat menjamu Kroasia, dan memainkan line up yang akan diturunkan di laga perdana EURO 2020.

Dalam konferensi pers jelang pertandingan, pelatih Belgia Roberto Martinez, menyebut Kroasia memiliki permainan terorganisasi dengan intensitas tinggi, sehingga akan memberi pelajaran bagus untuk Toby Alderweireld dan rekan-rekan, terutama saat bertahan.

"Kroasia memiliki pemain-pemain bagus. Ini kesempatan kami untuk memperbaiki skema yang tidak berjalan saat kami ditahan imbang Yunani," kata Roberto Martinez.

Selain itu, Martinez juga memberikan update terkini dua pemain bintangnya, Eden Hazard dan Kevin De Bruyne.

Ia menyebut keduanya segera fit, bahkan Hazard bisa dimainkan melawan Kroasia.

"Kevin De Bruyne kami siapkan untuk laga kedua fase grup, sementara Eden Hazard bisa bermain besok, tetapi bukan sebagai starter," tambah eks pelatih Everton tersebut.