Aksi Ayu Dewi Jadi Naga di Raya and the Last Dragon Picu Reaksi Keluarga, Karakter Sizu yang Lucu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ayu Dewi cerita anak-anaknya kaget ketika menceritakan perannya dalam Raya and The Last Dragon.

Ya, Ayu Dewi menjadi pengisi suara dalam Raya and the Last Dragon dan mengisi suara karakter naga.

Meskipun menjadi naga, dia sangat antusias menyuarakan hewan mitos ini.

Saat menerima tawaran menjadi pengisi suara, anak-anaknya terus bertanya peran apa yang akan dimainkan dalam film animasi tersebut.

"Ya kalau ditanya anak-anak gimana, mereka yang 'mami' mami jadi apa' mereka yang antusias," kata Ayu Dewi dalam jumpa pers virtual beberapa waktu lalu.

"Terus pas aku kasih tahu 'mami jadi naga' mereka jawab 'what jadi naga?' Iya tapi naganya sangat baik dan bikin semua senang. Itu lucu banget sih," ucapnya sembari tertawa.

Menurut Ayu Dewi, menjadi pengisi suara karakter naga Sizu dalam film animasi Raya and the Last Dragon Ini pengalaman pertamanya.

Dia sempat mengira bahwa karakter naga bernama Sizu ini karakter gagah dan serius.

"Awalnya mikir sebelum nonton it would be serious, ternyata naganya biru dan lucu," katanya.

Selain Ayu Dewi ada juga Mikha Tambayong yang mengisi suara Raya dan Eva Celia mengisi suara Naamira dalam film Raya And The Last Dragon yang tayang di Disney+ Hotstar.