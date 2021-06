Hari Lingkungan Hidup Sedunia  2021, Bank ECO Enzyme Kalsel Diresmikan

BANJARMASINPOST.CO.ID- Komunitas Eco Enzyme Nusantara Kalimantan Selatan menggelar peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 2021 di Banjarmasin.

Kegiatan ini dilaksanakan di kediaman salah satu pegiat Eco Enzyme, Poernomo di Jl Gerilya Komplek Mahatama Tanjung Pagar Banjarmasin.

Hadir dalam acara tersebut, Muhammad Adi Ram Leader Komunitas Eco Enzyme Nusantara Kalimantan Selatan Helna Co. Leader Komunitas Eco Enzyme Nusantara Kalimantan Selatan, Poernomo Leader Bank Eco Enzyme Nusantara Kalimantan Selatan.

Acara dilaksanakan pukul 8 pagi, dimulai dengan sambutan Adi Ram Leader Komunitas EEN Kalimantan Selatan, dan sambutan Poernomo Leader Bank Eco Enzyme Nusantara Kalimantan Selatan.

Baca juga: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2021, Pelestari Bekantan Ini Dapat Dua Penghargaan

Baca juga: Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2021, Bupati Gelar Peringatan di Desa Wisata Muara Kanoko

Baca juga: Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2021, Bupati Tabalong Pimpin Penanaman Puluhan Batang Pohon

Selanjutnya peresmian Bank Eco Enzyme ditandai oleh penyerahan simbolis Eco Enzyme oleh leader Komunitas EEN Kalsel kepada leader Bank EEN Kalsel.

Kegiatan dilanjutkan dengan praktik pembuatan eco enzyme, penyemprotan dan pembagian sampel eco enzyme kepada undangan.

Eco-enzyme adalah cairan hasil fermentasi antara limbah dapur, seperti kulit buah atau sayur-sayuran dengan air dan gula.

Proses fermentasi ini memanfaatkan enzim dari sampah dapur agar dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan.

Eco-enzyme sendiri ditemukan dan dikembangkan oleh Dr. Rosukon Poompanvong, pendiri dari Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Dia aktif melakukan penelitian mengenai enzim selama lebih dari 30 tahun.

Dia menerima penghargaan dari FAO PBB atas penemuannya tersebut. Dr. Joean Oon, Director of the Centre for Naturopathy and Protection of Families in Penang (Malaysia), kemudian membantu untuk menyebar luaskan segudang manfaat dari Eco-enzyme ini