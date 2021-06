Perut Via Vallen Kala di Pantai Bikin Salfok, Posting Foto Lalu Tulis Kerinduan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Postingan pedangdut Via Vallen kembali jadi sorotan. Pesaing Nella Kharisma di dunia dangdut itu disorot bagian perutnya.

Dalam postingannya, Via Vallen memamerkan pakaian terbuka. Bahkan, bagian perutnya terlihat.

Memang, Via Vallen mencuri perhatian tampil seksi dengan baju model crop top kala di pinggir pantai.

Walau demikian, baju tersebut terlihat cocok dipakai sang pedangdut.

Apalagi pelantun lagu "Sayang" ini terlihat memadukannya dengan rok panjang plisket berwarna nyaris sama.

Sementara Via sendiri terlihat cantik dengan riasan simpel.

Via rupanya tengah merindukan pantai. Karena itu ia berharap bisa segera kembali mengunjungi pantai.

"Dear beach, I miss youu. Hope to see you soooooon #viavallen #beach," tulis Via Vallen dalam keterangan unggahannya pada Minggu (7/6/2021).

Foto yang dibagikan Via itu rupanya benar-benar berhasil mencuri perhatian.

Bahkan foto tersebut langsung disambut dengan pujian.