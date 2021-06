Momen Mesra Bersama Febby Rastanty Dibagikan Verrell Bramasta, Usai Ranty Maria Beri Perhatian

BANJARMASINPOST.CO.ID - Verrell Bramasta Kembali bagikan momen mesra bersama Febby Rastanty setelah beberapa waktu lalu Ranty Maria sempat terlihat menunjukan perhatiannya pada putra Venna Melinda ini.

Perjalanan asmara Verrell Bramasta setelah resmi berpisah dari aktris cantik Natasha Wilona sepertinya belum juga berakhir dengan hadirnya sosok pengganti.

Setelah dikabarkan dekat dengan Febby Rastanty dan juga Ranty Maria, Verrell justru disebut - sebut telah dijodohkan oleh Venna Melinda dengan putri dari salah satu sahabatnya bernama Sarah Samantha yang tak lain adalah juga sepupu dari Shireen dan Zaskia Sungkar.

Setelah Verrell dan Samatha kedapatan beberapa kali menghabiskan waktu bersama, kini kedekatan Verrell dengan Febby dan Ranty kembali disorot.

Pasalnya dilansir melalui unggahan di akun instagram @bramastavrl, Senin (7/6/2021) pemain Sinetron Putri Untuk Pangeran itu membagikan momen kedekatannya dengan Febby Rastanty yang terbilang cukup mesra.

Mulanya dalam unggahan tersebut Verrell tampak memberikan ucapan ulang tahun untuk Riza Syah salah satu sahabatnya.

momen kedekatan Verrell Bramasta dengan Febby Rastanty (instagram @bramastavrl)

menariknya pada beberapa unggahannya itu muncul sosok Ffebby Rastanty yang ikut menghabiskan waktu mereka berdua.

Bahkan di salah satu video terlihat Verrell yang sedang bermain seluncur dengan nyaman merebahkan kepalanya di pundak Febby Rastanty.

"And all the happiest life has to offer," tulis Verrell.

Padahal beberapa hari lalu Ranty Maria tertangkap menunjukan perhatiannya pada Verrell yang terbaring lemah akibat sakit.

