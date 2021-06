Ratna dari Kotabaru Dapat Lima Bintang, Rio Tersenggol di 12 Besar Grup 2 Lida

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASIN POST.CO.ID, KOTABARU- Penampilan penyanyi asal Kotabaru, Kalimantan Selatan, Ratna Sari yang membawakan Panah Asmara bergaya tango cukup memikat dewan juri

di Top 12 Besar Grup 2 Konser Result Liga Dangdut Indonesia, Selasa (8/6/2021) dinihari.

Empat dewan juri, terdiri Nassar, Dewi Perssik, Reza DA dan Inul Daratista memberikan standing ovation (SO). Hanya Soimah yang tidak SO untuk Ratna.

Sebelumnya, anak nelayan ini di hari pertama Top 12 Besar Konser Show Lida berduet dengan komika, Cemen saat membawakan lagu Biduan. Ratna pun mendapat lima SO dari dewan juri. Berarti total SO selama dua hari tampil, Ratna memperoleh 9 SO.

Penampilan bagus, masih belum menghantarkan Ratna memperoleh SMS tertinggi dan harus diposisi kedua dengan 32,87 persen. Untungnya, perempuan cantik ini mendapat lima bintang dari pilihan juri.

SMS tertinggi diperoleh Faisal asal Kalimantan Tengah dengan 34,32 persen dan otomatis lolos ke babak selanjutnya. Faisal sendiri saat membawakan lagu 7 Kata Cinta mendapat lima SO.

Ada pun yang tersenggol di Grup 2 adalah Rio dari Sumatera Barat yang tidak mendapat SO saat membawakan lagu Lets Have Fun Together dan tak memperoleh bintang dari dewan juri.

"Alhamdulillah, saya bisa lolos ke babak selanjutnya. Ini berkat dukungan semua pihak," ucap Ratna, Selasa (8/6/2021).

Walau pun penyanyi kelahiran Kotabaru, 23 November 1996 ini mendapat 4 SO, mendapat masukan cukup baik dari Soimah dan Dewi Perssik.

"Kami kan membawakan lagu berirama Tango, pundak kamu harus tegak dan jangan membungkuk," kata Soimah.

Ma'e, panggilan akrabnya ini juga meminta Ratna agar pengucapan kata di awal lagu harus jelas. "Jangan karena ini terlihat manja, pengucapan katanya tak jelas," pesanya.

Dewi Perssik menambahkan, saat membawakan lagu Tango, ekspresi dan tatapan wajah lebih tegas.

"Gerakan tangan pun jangan sekedar tempelan," pinta Dewi sambil mencontohkan ekspresi dan raut wajah yang tegas. (banjarmasin post.co.id/syaiful anwar).